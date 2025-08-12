Ефимов: 3 детсада, школу и 2 образовательных комплекса возвели в ТиНАО за 7 месяцев

За первые 7 месяцев 2025 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) было введено в эксплуатацию шесть образовательных учреждений. Строительство велось как за счет столичной Адресной инвестиционной программы, так и при участии частных инвесторов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории ТиНАО с января по июль 2025 года построили и сдали в эксплуатацию три детских сада, школу и два образовательных комплекса. Их совокупная площадь составляет почти 82 тыс. кв. м. Детские сады и образовательный комплекс на 1625 мест возвели инвесторы в рамках строительства жилых комплексов, а школа на 1100 мест и образовательный комплекс на 800 мест финансировались за счет столичного бюджета. Построенные девелоперами объекты переданы в городскую систему образования», — рассказал Ефимов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, в жилом комплексе на Мостовой улице, д. 6, открылся новый детский сад на 350 мест. Трехэтажное здание площадью около 6000 кв. м рассчитано на 14 групп.

«В детском саду предусмотрены музыкальный зал, физкультурная площадка и просторные группы. Помещения оснащены современным оборудованием», — сказал Овчинский.

Строительство образовательных учреждений в ТиНАО велось под строгим надзором Мосгосстройнадзора.

С начала работ на шести социальных объектах инспекторы Комитета провели 70 проверок, оценивая качество строительства и материалов на соответствие проектной документации. В результате все здания получили разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что за семь месяцев текущего года в Москве построили 38 соцобъектов, включая 24 здания школ и детсадов.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».