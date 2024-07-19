Ефимов: 27 новостроек по программе реновации передали под заселение на юге Москвы

В столице в Южном административном округе (ЮАО) с начала программы реновации под заселение жителей столица передала 27 ЖК, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В новые квартиры переезжают жители Западного Бирюлева, Донского района, Нагатино-Садовников, Царицына и других районов округа. Известно, что на сегодняшний день новоселье уже отметили новоселье более 5 тыс. семей.

«Южный административный округ стал одним из первых, где началось переселение по программе реновации. В настоящее время во всех районах округа, включенных в программу, москвичи уже переезжают в новые жилые комплексы. Всего на юге столицы планируется переселение жителей 378 домов. Новые квартиры получат более 82 тысяч человек. Сейчас около 12 тысяч участников программы уже переехали в 27 новостроек, еще примерно 700 человек находятся в процессе переезда», — уточнил Ефимов.

Программа реновации возводит современное жилье с социальной и деловой инфраструктурой. Это позволяет качественно изменять городскую среду и создавать новые пространства для комфортной жизни, учебы, работы и отдыха горожан.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что на сегодняшний день на юге города отметили новоселье по программе реновации или находятся в процессе переезда жители 79 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала года в столице под заселение по программе реновации было передано порядка 30 новостроек.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать здесь.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение почти 5200 домов.