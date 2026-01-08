Ефимов: 25 образовательных учреждений появились в Москве горпрограмме

В Москве в рамках программы льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» открылось 25 частных школ и детских садов в девяти административных округах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа льготной аренды „1 рубль за квадратный метр в год“ для образовательных учреждений действует с 2013 года. За это время заключены и действуют 32 договора с инвесторами. Уже перешли на льготную ставку 25 объектов. Ранее эта недвижимость пустовала и зачастую находилась в состоянии, требующем капитального ремонта», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что теперь в них работают частные образовательные организации.

Для участия в программе инвестор должен выиграть специализированные торги, после чего с ним заключается договор аренды на 49 лет. В аренду предоставляются здания, изначально предназначенные для образовательной деятельности. Чтобы перейти на символическую ставку, арендатор обязан привести объект в нормативное состояние, оснастить его и начать учебный процесс, подтвердив соответствие всем требованиям.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, программа «1 рубль за квадратный метр в год» рассчитана на социально ответственный бизнес с долгосрочными целями. Чтобы получить льготу, необходимо провести ремонт, закупить оборудование и запустить работу учреждения. Эти вложения компенсируются значительной экономией на арендной плате, которая обычно является одной из самых больших статей расходов.

«Сейчас в процессе выполнения необходимых условий находятся семь инвесторов. Четыре договора заключены в 2025 году. Новые образовательные объекты появятся в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах», — сказала Соловьева.

Большинство учреждений, созданных благодаря этой программе, — это детские сады, в том числе сетевые. Так, один из инвесторов открыл четыре дошкольных учреждения в районах Покровское-Стрешнево, Котловка, Рязанский и Даниловский. Другой предприниматель запустил два детских сада в Басманном районе и в районе Филевский Парк.