Ефимов: 18 объектов культуры появилось в центре Москвы с 2011 года

В рамках кураторства департамента гражданского строительства с 2011 года в центре Москвы было введено 18 объектов культуры, общая площадь которых достигла 97 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве ежегодно возводят новые объекты культуры и обновляют уже существующие. Это преображает городскую среду и стимулирует развитие экономики. С 2011 года в 9 районах Центрального административного округа появилось 18 объектов культуры общей площадью 97 тыс. кв. м. Они находятся в районах Хамовники, Басманный, Красносельский, Пресненский, Таганский, Тверской, Замоскворечье, Мещанский и Арбат. Здания и сооружения построены с применением передовых технологий и нестандартных архитектурных решений», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что все работы проводились в рамках Адресной инвестиционной программы.

В 2024 году в центре города установили 2 монумента знаковым фигурам отечественной истории — великому народному артисту Михаилу Ульянову в «Михайловском саду» и начальнику уголовного сыска Аркадию Кошко в Тверском районе.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры Алексея Фурсина, центр города традиционно привлекает москвичей и гостей столицы.

«Развитие культурной инфраструктуры и появление новых объектов в самом сердце нашего города создает дополнительные возможности для знакомства с разными видами искусства и выбора вариантов культурного досуга», — сказал Фурсин.

В 2022 году в Московском зоопарке была завершена комплексная реконструкция павильона «Ластоногие», в результате чего его площадь была увеличена до 6 тыс. кв. м.

Как отметил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров, наибольшую долю среди новых столичных объектов культуры занимают театральные здания. С 2011 года было построено и реконструировано 7 таких учреждений общей площадью 39,4 тыс. кв. м.

«Среди них — Московский театр Олега Табакова в Мещанском районе, Детский музыкальный театр юного актера в Басманном районе, театр Et Cetera в Красносельском районе», — пояснил Александров.

В 2015 году был реализован масштабный проект по реставрации и приспособлению для современных нужд комплекса зданий Московского музыкального театра «Геликон-опера». В процессе работ отреставрировали историческую часть театра и провели реконструкцию прилегающих строений. Это позволило оснастить здание передовыми технологиями, обеспечив гармоничное сочетание исторического наследия с актуальными требованиями к эксплуатации театра.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что объем финансирования на развитие культурно-туристической сферы и сохранение культурного наследия столицы в 2026 году планируется в размере 303,6 млрд рублей.

Строительство в Москве социальных объектов соответствует задачам и положениям национального проекта «Инфраструктура для жизни».