Ефимов: 175 тыс кв м проминфраструктуры построят в ЮВАО по проектам КРТ 2025 года

В прошлом году были опубликованы проекты комплексного развития территорий, которые предполагают создание промышленно-производственной инфраструктуры на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Пять опубликованных в прошлом году проектов КРТ в Юго-Восточном административном округе предусматривают развитие качественной промышленно-производственной инфраструктуры. В ходе редевелопмента 66,8 га участков в четырех районах построят почти 175 тыс. кв. м недвижимости соответствующего назначения. Это около 30% от общего объема промышленно-производственной инфраструктуры, которую сформируют в рамках всех опубликованных в 2025 году проектов КРТ», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в результате на юго-востоке Москвы появится свыше 5,6 тыс. новых рабочих мест.

Территории под реализацию проектов комплексного развития определены в районах Печатники, Люблино, Капотня и Марьино. Все площадки находятся в шаговой доступности от станций рельсового скоростного транспорта, а также вблизи основных районных и городских автомагистралей. Из пяти проектов КРТ, запланированных на юго-востоке, четыре уже получили одобрение столичного правительства.

Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, в Марьине на улице Нижние Поля на почти девяти гектарах земли построят современный научно-производственный технопарк площадью около 74,5 тыс. кв. м. Там будет создано около тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Проекты также предусматривают строительство различных зданий для городских нужд.

Благодаря программе комплексного развития территорий бывшие промзоны, а также неэффективно используемые или свободные от застройки участки преобразуются в современные городские пространства, которые становятся неотъемлемой и гармоничной частью общей структуры города. По поручению мэра столицы Сергея Собянина ведется реализация этой программы. В настоящее время в Москве на различных стадиях — от проработки до непосредственной реализации — находится почти 400 проектов КРТ, охватывающих территорию около 4,5 тыс. га.