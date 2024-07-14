Ефимов: 164,6 тыс москвичей переехали или переселяются в квартиры по реновации

В Москве со старта программы реновации расселение коснулось 1010 домов во всех административных округах. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Москвичи переселяются в современные ЖК с новыми соцобъектами, современной деловой и социальной инфраструктурой, благоустроенными дворовыми территориями, детскими, спортивными и рекреационными площадками.

«С начала реализации программы реновации в Москве к переселению в новые квартиры приступили 164,6 тыс. москвичей из 1010 домов. Около половины из этих зданий уже полностью расселены и снесены — это 460 объектов. Территории, освобожденные от старого жилого фонда, становятся стартовыми площадками для возведения новостроек по программе реновации», — сказал Ефимов.

Москва занимается сопровождением новоселов почти на всех этапах переселения. Для наиболее комфортного переезда в жилье по реновации жители столицы могут использовать бесплатную услугу «Помощь при переезде». Это можно сделать на сайте mos.ru, где доступен одноименный сервис. Также в центрах информирования по переселению можно заказать помощь грузчиков и транспорта для перевозки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, по программе реновации в Москве создают новую инфраструктуру, которая отличается концептуальным подходом во главе с интересами каждого конкретного жителя города.

«На месте освобожденных территорий также возводятся современные жилые дома для переселения участников программы, рядом с новостройками строят образовательные и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также другие социально значимые объекты в шаговой доступности для жителей новых и соседних домов», — рассказал Овчинский.

Как отметил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, все квартиры отличаются улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы реновации, которые утверждены постановлением столичного правительства. Первые этажи домов являются нежилыми и предназначенными для размещения почтовых ящиков, техпомещений, кладовых для уборочного инвентаря, комнат хранения велосипедов и колясок, лифтовых холлов и вестибюлей. На первых этажа открывают секции и кружки для детей, спортивные клубы, салоны красоты, кафе и магазины.

«Среди москвичей, которым город предложил квартиры в новостройках, 154,1 тыс. человек уже заключили соответствующие договоры и стали правообладателями жилья. Остальные оформляют необходимые документы или осматривают помещения», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что по большей части это те, кто лишь недавно начал переселение.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с начала год по реновации для заселения передано 30 домов. В них новоселье отметят около 15 тыс. жителей Москвы из 84 старых пятиэтажек.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробнее о домах и квартирах по реновации можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснулась более 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. Лишь за 2023 год в городе передали для заселения 59 домов и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних 5 лет по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» строительство и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоились — с 3 до 5-7 млн кв. м в год.