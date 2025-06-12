Ефимов: 16 стартовых площадок для жилья по реновации подобрали в 3 районах ЗАО

В мае 2025 года в западной части Москвы было выбрано 16 новых стартовых площадок для реализации программы реновации. На этих участках планируется построить современное жилье с необходимой инфраструктурой. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В мае 2025 года город подобрал 16 стартовых площадок в Западном административном округе. На них построят жилье с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации. Так, здесь возведут новостройки общей площадью квартир около 311,6 тыс. кв. м. Это позволит предоставить жилье ориентировочно 11,4 тыс. москвичей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что на сегодня в Москве уже утверждена 801 стартовая площадка.

Строительство по программе реновации ведется как на свободных территориях, так и на местах снесенных домов старого фонда.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, площадки распределены между тремя районами ЗАО: девять — в Кунцеве, четыре — в Филевском Парке и три — в Можайском районе.

«Придомовую территорию будущих новостроек комплексно благоустроят: там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, оборудуют площадки для активного отдыха и занятий спортом. Для безопасности и комфорта жителей установят камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения», — рассказал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта«Инфраструктура для жизни».