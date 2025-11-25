Ефимов: 10 зданий для соцорганизаций возвели в Москве по городской программе

С начала 2020 года в столице построили и реконструировали 10 зданий для работы различных социальных организаций по городской программе «Социальная поддержка жителей города Москвы». Суммарная площадь этих зданий составляет почти 43 тыс. кв. м, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Они нужны для размещения дворцов бракосочетания, центров московского долголетия, семейных центров и других учреждений. Такие объекты значительно улучшают инфраструктуру районов и способствуют повышению качества жизни горожан, предоставляя им доступ к важным услугам», — прокомментировал вице-мэр.

На территории столицы за счет средств городского бюджета реализуются различные градостроительные проекты, направленные на развитие социальной инфраструктуры. Они включены в Адресную инвестиционную программу. Руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров отметил, что объекты недвижимости по программе «Социальная поддержка жителей города Москвы» были построены и реконструированы в шести административных округах столицы.

«Больше всего их на северо-востоке — три, по два находятся на юго-востоке и юго-западе города, по одному — на севере, западе и северо-западе Москвы. Самое крупное здание площадью более 6,8 тыс. кв. м построили на ул. Брусилова в Южном Бутове. В нем разместили дворец бракосочетания, семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия. В последнем собраны все необходимые сервисы и услуги для старшего поколения, а также проводятся занятия на любой вкус. Тут есть художественная студия, медиа- и тихие гостиные, актовый и спортивный залы, помещения для других занятий», — прокомментировал Александров.

Еще один объект площадью почти 4 тыс. кв. м возведен в районе Северный на Дмитровском шоссе. В нем открыт Центр московского долголетия, в котором оборудованы бильярдная, гостиные, спортзал, художественные мастерские, актовый зал на 150 мест и другие локации. Также в здании работают семейный центр и отделение Московского городского центра реабилитации.

В Алексеевском районе на ул. 3-й Мытищинской на территории школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых построен четырехэтажный ФОК площадью 4,7 тыс. кв. м.

Возведение в городе социальных объектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

