сегодня в 10:41

Два велопешеходных моста возведут на территории Мневниковской поймы в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в столице продолжают активно развивать территорию Мневниковской поймы, сообщает газета «Известия» .

По его словам, в данный момент там идет возведение жилья, спорткластера и офисов.

Кроме того, начали утверждать проект благоустройства набережных, где можно будет не только комфортно погулять, но и заняться спортом.

Чтобы интегрировать пойму в московскую транспортную сеть, строят новые дороги и развязки.

Одними из самых масштабных возводимых проектов стали 2 моста через Москву-реку — в створе улицы Мясищева и у Новозаводской улицы. Еще появятся 2 велопешеходных моста — на Островной улице и к парку «Фили». Через основной ход Северо-Западной хорды проложат путепровод в сторону Рублевского шоссе.

На благоустраиваемой территории уже работают станции «Мневники» и «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Планируется запустить новые транспортные маршруты, которые свяжут Мневниковскую и Татаровскую поймы.