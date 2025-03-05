Два корпуса в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове поставили на кадастровый учет

Участники долевого строительства в ЖК «Прибрежный парк» городского округа Домодедово могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Их дома поставили на кадастровый учет, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, г. о. Домодедово, с. Ям, улица Мезенцева д. 23, к. 9.1

Кадастровый номер 50:28:0070228:6257

Адрес: Московская область, г. о. Домодедово, с. Ям, улица Мезенцева д. 24, к. 9.2.

Кадастровый номер 50:28:0070228:6685

В корпусах представлен широкий диапазон вариантов от небольших студий до просторных квартир с четырьмя комнатами. Все лоты будут переданы собственникам с готовой отделкой, которая включает в себя ламинат, натяжные потолки и полностью оборудованные санузлы.

На первых этажах домов расположены коммерческие помещения: здесь откроются магазины, аптеки, пункты выдачи заказов и другой ритейл. Все входные группы проектировались как безбарьерные пространства со сквозной структурой и входами на уровне земли. В каждом подъезде оборудовано место для хранения колясок и велосипедов. Дополнительную безопасность обеспечивают стеклянные тамбуры в сочетании со сплошным панорамным остеклением — благодаря этому решению входные группы полностью просматриваются снаружи в любое время суток.

ЖК «Прибрежный Парк» располагается в 9 км от МКАД по Каширскому шоссе — рядом с музеем-заповедником «Горки Ленинские» и рекой Пахрой. На текущий момент здесь уже построили 18 жилых корпусов и детский сад для 300 малышей. Сейчас строят детский сад для 150 воспитанников и большую школу на 1 650 мест. Проект также включает в себя разнообразную коммерческую инфраструктуру на первых этажах жилых домов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.