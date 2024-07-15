Два корпуса в составе ЖК «Публицист» строят в округе Пушкинский

Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура — две школы, пять детских садов, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

На площадке завершается устройство свайного поля двух корпусов, ведутся монолитные работы и идет разработка котлована под строительство третьего корпуса первой очереди.

В доме № 11 завершается устройство свайного основания — выполнено свыше 80% этих работ. Строители приступили к посекционной заливке фундамента. Так, в 10 и 11 секциях бетонирование плиты фундаментов уже завершено, готовят к бетонированию 8 и 9 секции. Рабочие также занялись армированием стен для дальнейших монолитных работ по возведению каркаса здания.

В корпусе № 10 завершено устройство свайного поля, идет подготовка грунта для заливки фундамента. Кроме того, на объекте уже приступили к разработке котлована для строительства корпуса № 12.

В настоящий момент на стройплощадке задействованы 6 единиц техники и более 30 специалистов. Работы выполняются в соответствии со строительным графиком объекта.

ЖК «Публицист» — современный жилой квартал комфорт-класса, который возводится в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе. Всего в первой очереди проекта запланировано возведение пяти жилых корпусов с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первых этажах. Рядом с жилым кварталом есть все для комфортной жизни: детские сады, школы, поликлиники, спорткомплекс с бассейном, торговые центры и строительные гипермаркеты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.