Два корпуса для участников реновации ввели в эксплуатацию в московском Крюкове

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух жилых корпусов в столичном районе Крюково, построенных для участников программы реновации, сообщается на сайте мэра Москвы.

Объекты расположены по адресу: Заводская улица, дом № 14, корпуса 1 и 2.

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов общей площадью почти 50 тыс. кв. м, возведенных в благоустроенном районе с хорошо развитой инфраструктурой», — сказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.

Он подчеркнул, что инспекторы комитета провели 24 проверки на различных этапах строительства. Во всех 477 квартирах выполнена чистовая отделка, смонтированы инженерные системы и освещение, а также установлены сантехника и электроплиты.

В корпусах специалисты установили 18 лифтов грузоподъемностью 400, 630 и 1 тыс. кг. При внешней отделке была использована система вентилируемого фасада, на котором расположили корзины для кондиционеров.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 3 однокомнатных и 3 двухкомнатных квартиры. Кроме того, в новостройках и в непосредственной близости от них создана доступная среда: входы в здания расположены на уровне земли, а в тамбурах установлены низкие пороги.

Специалисты благоустроили прилегающую территорию, в том числе обустроены спортивная и 2 детские площадки, а также уголок для отдыха.

Ранее стало известно, что 6-секционный жилой дом построят по реновации в столичном районе Царицыно. Объект возведут по адресу: Москва, улица Бехтерева, владение 3/5.