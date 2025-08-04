Два коммерческих помещения выставили на продажу в Можайском районе Москвы

Бизнесменам предлагается купить два объекта нежилой недвижимости в западной части Москвы. Одно из помещений имеет свободное назначение, а второе предназначено для бизнеса в сфере социального обслуживания, сообщил глава Департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что Западный административный округ занимает третье место по числу реализованных нежилых помещений в первой половине года, уступая только Центральному и Восточному округам. С января по июнь с торгов здесь ушел 91 объект.

«Сейчас на Инвестиционном портале Москвы предпринимателям доступно два коммерческих помещения в Можайском районе на улице Толбухина, их площадь составляет 245,2 и 345,3 квадратного метра. В первом объекте можно обустроить практически любое предприятие, а во втором, например, магазин и пункт ремонта инклюзивных товаров и оборудования или частный пансионат. Подать заявки на участие в аукционах можно до 20 и 26 августа, а торги пройдут 29 августа и 4 сентября», — отметил Пуртов.

Объекты располагаются по адресам: улица Толбухина, д. 8, к. 1 и д. 12, к. 1. Новый собственник более крупного помещения обязан сохранить его назначение в течение трех месяцев после оформления сделки. Оба объекта имеют отдельный вход, подключены к электросетям, водопроводу и канализации.

Участвовать в торгах могут как физические, так и юридические лица. Для этого потребуются регистрация на платформе «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва активно поддерживает предпринимательство. Столица регулярно выставляет на продажу различные объекты недвижимости, а Инвестиционный портал мегаполиса служит основной площадкой для их размещения. В разделе «Торги Москвы» можно найти полную информацию о лотах: фото, документы, условия продажи и даже совершить 3D-тур по объектам. В городских торгах можно участвовать дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям региональной программы «Цифровое государственное управление» и национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».