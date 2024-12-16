Два детских сада капитально отремонтировали в Павлово-Посадском округе в 2024 году

В Павлово-Посадском городском округе активно реализуется народная программа партии «Единая Россия», сформированная на основе наказов жителей. Одним из главных приоритетов остается модернизация образовательной инфраструктуры. В 2021 году в Павлово-Посадском городском округе было сформировано 1 285 наказов для реализации, более 300 из них касаются сферы образования. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Линары Самединовой.

Она рассказала о реализации народной программы в Павлово-Посадском городском округе.

«Только в 2023 году в Подмосковье было открыто 37 новых школ и 41 детский сад, а в 63 школах и 25 детских садах прошли капитальные ремонты. В 2024 году 2 сентября открылись 39 новых школ и 42 учебных заведений после капитального ремонта. Так, в Павлово-Посадском городском округе был завершен капитальный ремонт в трех образовательных учреждениях: второй корпус лицея № 2 имени В. В. Тихонова (ранее школа № 4), учебный корпус школы-интерната, а также школа № 11», — отметила парламентарий.

По ее словам, в Павлово-Посадском горокруге в 1980-х годах было построено множество объектов образования, которые за 40 с лишним лет ни разу не ремонтировались.

«В 2024 году в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» было капитально отремонтировано 2 детских сада: «Незабудка» и «Колокольчик». В образовательных учреждениях заменены инженерные коммуникации, обновлены фасады, входные группы и проведена полная внутренняя отделка помещений. Установлены новая мебель и современное оборудование для пищеблоков», — сказала Самединова.

Она добавила, что на прилегающих территориях обустроены тротуары и проезды, уложено резиновое покрытие на игровых и спортивных площадках.

«Для нас важно, чтобы образовательные учреждения Подмосковья соответствовали современным стандартам. Благодаря реализации народной программы мы создаем условия, в которых каждый ребенок может раскрыть свой потенциал, независимо от места жительства. Павлово-Посадский городской округ показывает, как наказы жителей воплощаются в реальные изменения, улучшающие качество жизни. В этом году в регионе открывается 42 обновленные школы, четыре из них — у нас в округе. Это значимый результат и хороший показатель работы программы. Мы продолжим прилагать усилия, чтобы система образования становилась лучше, а дети были вовлечены в жизнь Подмосковья и получали доступ к качественному образованию», — подчеркнула депутат Московской областной думы Линара Самединова.

«Единая Россия» продолжает активную работу над созданием комфортной среды для обучения и развития детей, чтобы каждый ребенок, независимо от места жительства, имел доступ к качественному образованию. Это одна из главных задач Народной программы, которая будет неизменно оставаться приоритетом и в дальнейшем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.