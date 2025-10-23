сегодня в 13:27

Дом в ЖК «1-й Южный» Ленинского округа поставлен на кадастровый учет

В ЖК «1-й Южный» Ленинского городского округа на кадастровый учет поставлен новый многоквартирный дом. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Новоселье здесь отметит 681 семья, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, Ленинский округ, пос. Ленинский, ул. Старо-Нагорная, дом № 31. Дому присвоили кадастровый номер — 50:21:0040112:17257.

Общая площадь жилых помещений в доме составляет 33 662,9 кв. метров. На первом этаже корпуса организованы коммерческие помещения для магазинов, кафе и аптек. Введен в эксплуатацию подземный паркинг на 292 машино-места, где также запроектированы 179 кладовых помещений.

Территория корпуса благоустроена и огорожена. Для комфорта жителей обустроены детские игровые площадки, специализированные зоны отдыха и место для занятий спортом. Помимо этого, установлен теннисный стол.

Жилой комплекс «1-й Южный» от ГК ФСК представляет собой благоустроенный квартал с южным плодовым садом и бульваром-дендрарием. Проект включает в себя 14 современных домов переменной этажности, 3 детских сада, 2 школы, поликлинику, наземные паркинги, велодорожки и коммерческую инфраструктуру. ЖК реализуется в три очереди. Сейчас строят три дома, детский сад на 330 воспитанников и школу на 1250 учеников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.