Дом с поликлиникой на 150 посещений в смену появится в Подмосковье

Корпус 1.8 — финальный в рамках жилого комплекса. Объект находится на высокой стадии готовности. Завершаются устройство вертикальных конструкций и перекрытий, кровли, а также монтаж железобетонных изделий и остекление. Выполняются работы по устройству фасада, кладке внутренних перегородок на этажах, стяжке пола, установке дверей и отделке мест общего пользования. Продолжается монтаж инженерных систем — отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения, водоотведения и сетей связи.

В рамках проекта строится поликлиника на 150 посещений в смену. На данный момент рабочие завершили возведение коробки здания и приступили к устройству фасадов. Также ведутся работы по прокладке инженерных сетей.

В ЖК «Новая Рига» введено в эксплуатацию восемь домов на 5 345 квартир. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты сферы услуг.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.