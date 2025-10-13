Дом по реновации появится на Бескудниковском бульваре в столице

В Москве согласован проект жилого дома по программе реновации на Бескудниковском бульваре, сообщил председатель Комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Дом будет располагаться по адресу: Бескудниковский бульвар, з/у 48.

«Проект предусматривает возведение двух жилых корпусов переменной этажности. Первый корпус будет разделен на две секции, второй — на пять. Всего в доме запроектировано 610 квартир», — уточнил Щербаков.

На первых этажах секций разместятся коммерческие помещения с отдельными входами. Также тут будут расположены входные группы жилой части. Все квартиры в доме будут сданы с чистовой отделкой, а лоджии и балконы — остеклены.

Проект предусматривает создание безбарьерной среды для беспрепятственного передвижения людей с ОВЗ во дворах и местах общего пользования. Придомовую территорию благоустроят и озеленят.

Ранее мэр Москвы рассказал, что в программу реновации включили девять новых площадок.