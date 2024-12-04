Дом для переселенцев со встроенным детсадом появится в округе Подмосковья

В Солнечногорске застройщик получил разрешение на строительство 17-этажного дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в поселке Поварово на улице Школьной. В него переедут жильцы из аварийных домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Планируется, что в новостройку переселятся жильцы домов № 11, 12, 13 микрорайона № 2 поселка Поварово. Для удобства жителей в помещении территориального отдела открыли офис, где представители застройщика и администрации проводят консультации и помогают решить документальные вопросы.

Жители смогут наблюдать за каждым этапом строительства дома. Застройщик опытный: уже реализовал несколько жилищных проектов в округе. В доме будет встроенный детский сад площадью более 1 тыс. кв. м. В поселке есть вся инфраструктура для комфортной жизни.

Всего в новостройке будет 705 квартир, жилая площадь составит 27,8 тыс. кв. м. На прилегающей территории организуют детскую и спортивную площадки. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года, а выдача ключей — в апреле 2027-го.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов.

В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов, подчеркнул он.