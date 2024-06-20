сегодня в 12:01

Дом для переселенцев из аварийного жилья в Ступине сдадут в 2024 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства многоэтажного жилого дома, возводимого в Ступине по нацпроекту «Жилье и городская среда» для расселения граждан из аварийного жилфонда, сообщает пресс-служба ведомства.

Текущая готовность объекта составляет 28%, в настоящий момент ведутся работы по возведению несущих и ограждающих конструкций.

Девятиэтажная новостройка, согласно проекту, вместит 189 квартир. Общая площадь здания составляет порядка 10,5 тыс. квадратных метров. Все три подъезда новостройки оборудуют пандусами для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки.

Завершить строительство запланировано в четвертом квартале 2024 года.

Жилой дом возводят в рамках застройки территории ЖК «Новый город». Один дом комплекса уже введен в эксплуатацию, второй — на стадии строительства.

Для жителей ЖК имеется необходимая социальная инфраструктура. В пешей доступности лицей, 2 детских сада и 2 школы. А также поликлиники для детей и взрослого населения, Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, стадионы, аптеки и гипермаркеты. Транспортное сообщение с Москвой обеспечит ж/д станция «Ступино».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.