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Дом для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде достроен на 45%

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на улице Владимирская в Сергиевом Посаде продолжается строительство многоквартирного дома для 639 переселенцев из аварийного жилья. Общая стройготовность — более 45%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 69 рабочих и 5 единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне 8 -11 этажей здания, прокладка инженерных сетей, монтаж системы отопления в подвальной части здания», — уточняется в сообщении.

Завершить все работы планируется до конца декабря текущего года. В новостройку переедут жители 59 аварийных домов. Общая площадь расселенного аварийного фонда составит 10,7 тыс. кв. метров.

Современные комфортабельные квартиры здесь получат 260 семей — 639 человек.

В новостройку переедут жители из микрорайонов Рабочий, Скобянка, Клементьевка, а также с улиц Инженерной, Фаворского Сергиева Посада, семьи из Краснозаводска, поселков Мостовик, Сватково, деревни Наугольное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.