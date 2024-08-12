Дом для 124 переселенцев в Орехово-Зуеве поставили на кадастровый учет

Дом в городе Ликино-Дулеве для 124 переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Орехово-Зуевском городском округе поставили на кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ранее объект ввели в эксплуатацию, передать ключи от квартир новоселам планируют до конца сентября.

Дому присвоили кадастровый номер — 50:24:0030302:526, находится он по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский округ, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, дом № 44А.

После подписания акта приема-передачи 47 семей смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия.

Входы в жилые секции организованы по принципу безбарьерной среды. Также в доме предусмотрены просторные вестибюли с колясочными. Рядом со зданием по плану — зоны для тихого и активного отдыха и автомобильная парковка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.