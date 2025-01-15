Дом 1949 года постройки на севере Москвы капитально отремонтировали

Четырехэтажный дом № 7 в столичном Беговом проезде, построенный в 1949 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма, привели в порядок в рамках городской программы капремонта жилья, сообщает «Вечерняя Москва».

В рамках фасадных работ внешние стены очистили от старой краски и отслаивающегося штукатурного слоя. Затем была локально восстановлена кирпичная кладка. Там, где был грибок, нанесли антибактериальный состав. После этого специалисты нанесли на фасад свежее штукатурно-окрасочное покрытие.

Архитектурные элементы привели в порядок и окрасили в белый цвет. Кроме того, провели ремонт открытых балконов и входных групп, обновили цоколь и установили новый водосток.

На крыше появились оцинкованное покрытие, новые стропила, обрешетка и мауэрлат*. Деревянные элементы пропитали огнебиозащитным составом, чердачные перекрытия утеплили при помощи минеральных плит. Кроме того, ремонт также сделали и в подвале.

Инженерные системы в доме также новые: центральное отопление, водоотведение, стояки ГВС и ХВС, электросети.

Мауэрлат - один из элементов, входящих в кровельную систему здания, обычно брус или бревно, уложенные сверху по периметру наружной стены.