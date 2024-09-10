Дольщики подмосковного ЖК «Пятницкие Луга» могут оформить право собственности

Новый жилой корпус в химкинском ЖК «Пятницкие Луга» поставили на кадастровый учет. Это стало возможным благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект находится по адресу: Московская область, городской округ Химки, деревня Юрлово, корпус 1.1. Ему присвоен кадастровый номер: 50:09:0070423:4329.

Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Всего в «Пятницких Лугах» по проекту — четыре детских сада суммарно для 1 200 воспитанников и две школы для 1 100 и 1 350 учеников соответственно. Запланировано строительство поликлиники, паркингов и торгового центра.

ЖК «Пятницкие Луга» строят в Химках возле благоустроенных зеленых зон — Захарьинской поймы и Митинского лесопарка. На территории проекта возведут 15 многоквартирных домов с коммерческими помещениями на первых этажах. По периметру домов оборудуют приватные зеленые дворы с игровыми площадками и воркаутом, берег местной реки Банька благоустроят для отдыха и прогулок.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.