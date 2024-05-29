Дольщикам Подмосковья объяснили, что им гарантирует постановка дома на кадастр
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
В Московской области можно электронно зарегистрировать квартиру в новостройке за сутки. Раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр. На это уходила минимум неделя. Теперь за покупателя это может сделать застройщик за 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
Кадастровый учет — это система регистрации и учета земельных участков, зданий и сооружений. Она помогает определить их владельцев, границы и характеристики. Это необходимо для контроля использования земли, оценки ее стоимости, налогообложения и решения других вопросов с недвижимостью.
Что дольщик может делать с недвижимостью?
- Он может зарегистрировать права собственности на квартиру.
Для регистрации права собственности в Росреестре (для новостроек) необходимы передаточный акт на квартиру и квитанция об оплате государственной пошлины.
Плюсы: чувствуйте себя уверенно и спокойно, зная, что квартира принадлежит вам законным образом.
- Также дольщик может прикрепиться к поликлинике:
Предоставьте сведения о регистрации, паспорт, полис ОМС, СНИЛС и заявление.
Плюсы: доступ к медицинским услугам в случае заболевания без лишних хлопот.
- Дольщик также может записать детей в школу/детский сад:
Предоставьте сведения о регистрации, свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, медицинскую карту и заявление.
Плюсы: обеспечение образования и развития своего ребенка.
- Иные юридические действия: для ряда других юридических действий, например, получения кредита на недвижимость или участия в судебном процессе, также же может потребоваться кадастровый учет.
Представьте необходимые документы в зависимости от ситуации.
Плюсы: официальное подтверждение ваших прав и возможность решения различных жизненных вопросов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.
По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.