сегодня в 10:53

Дольщикам Подмосковья объяснили, что им гарантирует постановка дома на кадастр

В Московской области можно электронно зарегистрировать квартиру в новостройке за сутки. Раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр. На это уходила минимум неделя. Теперь за покупателя это может сделать застройщик за 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Кадастровый учет — это система регистрации и учета земельных участков, зданий и сооружений. Она помогает определить их владельцев, границы и характеристики. Это необходимо для контроля использования земли, оценки ее стоимости, налогообложения и решения других вопросов с недвижимостью.

Что дольщик может делать с недвижимостью?

Он может зарегистрировать права собственности на квартиру.

Для регистрации права собственности в Росреестре (для новостроек) необходимы передаточный акт на квартиру и квитанция об оплате государственной пошлины.

Плюсы: чувствуйте себя уверенно и спокойно, зная, что квартира принадлежит вам законным образом.

Также дольщик может прикрепиться к поликлинике:

Предоставьте сведения о регистрации, паспорт, полис ОМС, СНИЛС и заявление.

Плюсы: доступ к медицинским услугам в случае заболевания без лишних хлопот.

Дольщик также может записать детей в школу/детский сад:

Предоставьте сведения о регистрации, свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, медицинскую карту и заявление.

Плюсы: обеспечение образования и развития своего ребенка.

Иные юридические действия: для ряда других юридических действий, например, получения кредита на недвижимость или участия в судебном процессе, также же может потребоваться кадастровый учет.

Представьте необходимые документы в зависимости от ситуации.

Плюсы: официальное подтверждение ваших прав и возможность решения различных жизненных вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.