Доля отказов в ипотеке для россиян может вырасти до 65% к концу года

Доктор экономических наук Людмила Кривко заявила, что доля отказов в выдаче ипотеки россиянам может достичь 65% к концу 2024 года из-за ужесточения банковских требований, сообщает Газета.ru .

Доктор экономических наук, профессор института международных экономических связей Людмила Кривко спрогнозировала, что к концу 2024 года доля отказов в ипотеке для россиян вырастет до 65%. По ее словам, тенденция к увеличению отказов началась еще в 2023 году и сохранится до конца 2025 года.

В июне 2024 года уровень отказов по ипотеке уже достиг 50,6%, тогда как в мае он составлял 45,7%. Банки выдают ипотеку только гражданам с хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой.

Людмила Кривко пояснила, что банки продолжают ужесточать проверку заемщиков, используя искусственный интеллект для оценки кредитоспособности. Это снижает влияние человеческого фактора и минимизирует ошибки при принятии решений. С 1 июля 2025 года Банк России получит право ограничивать долю рискованных ипотек в портфелях банков.

Экономист отметила, что в первую очередь отказы касаются кредитов с высоким платежом по отношению к доходу и низким первоначальным взносом. В таких случаях банкам выгоднее отказать в ипотеке, чем нарушить нормативы регулятора. Кривко также связала ужесточение политики с высоким уровнем закредитованности граждан и низкой финансовой ответственностью заемщиков.

По данным Федресурса, за первое полугодие 2025 года количество судебных процедур банкротства граждан превысило 283 тысячи, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2024 года. Внесудебных процедур банкротства стало больше почти на 20%. В 97% случаев инициаторами банкротства выступают сами должники, а уровень возврата средств кредиторам остается низким — 7,5%, добавила Кривко.