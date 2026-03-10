Доля новостроек с дефектами в России выросла до 93%

Доля новостроек с дефектами в России достигла 93% по итогам 2025 года. Такие данные приводит центр «Аналитика. Бизнес. Право», сообщают « Известия ».

Показатель вырос по сравнению с 2022 и 2024 годами — тогда он составлял 90%. Однако это ниже пикового значения 2023 года, когда было 95%.

Аналитики прогнозируют, что в 2026–2028 годах доля проблемного жилья может вновь вырасти до 95%, а к 2029–2030 годам незначительно снизиться до 94%.

«Дефекты носят массовый, повторяющийся характер, а не исключения. Нет устойчивого улучшения качества», — заявили авторы исследования.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с длительным действием моратория на начисление неустоек. С 1 января 2026 года начисления были возобновлены, однако выплаты отсрочены до конца года. Исключение составляют лишь дольщики, которые устранили брак самостоятельно и доказали это в суде. При этом большинство покупателей предпочитают требовать от застройщиков устранения проблем.

