Доля ипотеки в объеме продаж достигла максимума с августа прошлого года

По итогам октября 2025 года доля ипотечных сделок в общем объеме продаж достигла рекордных 60% — максимального значения с августа прошлого года. Это выше сентябрьского пика (59%) и заметно превышает уровень октября 2024 года (48%). Тенденция роста доли ипотечных сделок связана с постепенным снижением ключевой , а затем ипотечных ставок, сообщили РИАМО аналитики Level Group.

За год количество ипотечных сделок выросло почти в 1,5 раза (с 2,4 до 3,4 тыс. шт.), констатируют в компании.

Часть покупателей сохраняет стратегию вложений в недвижимость как инструмент сохранения капитала, несмотря на снижение инвестиционной активности в целом. Количество неипотечных сделок сократилось на 13% по сравнению с октябрем 2024 года. При этом интерес к таким покупкам сохраняется: по итогам 10 месяцев 2025 года зафиксирован прирост неипотечных сделок на 26% (с 18,1 до 22,7 тыс.), отметили эксперты Level Group.

В октябре зафиксирован рост спроса в комфорт-классе, в бизнес-классе — небольшое снижение. Количество сделок в комфорт-классе увеличилось на 8% к сентябрю и на 9% к аналогичному периоду прошлого года. В бизнес-классе по итогам октября количество сделок осталось на уровне прошлого месяца, рост к октябрю 2024 года составил 17%. При этом по итогам 10 месяцев зафиксировано снижение спроса в квадратных метрах в обоих сегментах на уровне 6-7% по сравнению с 2024 годом.

Средняя площадь сделки продолжает сокращаться, констатируют в Level Group. Так, в октябре в комфорт-классе она снизилась на 1%, до 42,6 кв. м. В бизнес-классе снижение оказалось более заметным: на 5%, до 55,3 кв. м. Это отражает стремление покупателей оптимизировать расходы на фоне высоких ипотечных ставок, даже несмотря на действующие программы субсидирования.

«Покупатели сегодня действуют прагматично: они ориентированы на бюджет покупки, выбирают продуманные планировки и стараются зафиксировать условия. Это особенно заметно в ипотечном сегменте, где сохраняется интерес к субсидированным ставкам и к семейной ипотеке, условия по которой изменятся в феврале 2026 года. Мы видим, что рынок адаптируется к новым условиям, и спрос постепенно восстанавливается», — заявила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

