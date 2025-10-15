Доля ипотечных сделок в сентябре стала максимальной с начала года — 59%

На фоне снижения ключевой ставки ипотечные сделки в сентябре 2025 года показали уверенный рост — на +23% в годовом выражении. Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж достигла 59% — максимального значения за год. Это стало возможным на фоне долгожданного снижения ключевой и как следствие ипотечных ставок, а также за счет роста предложения субсидированных ставок не только по семейной, но и по рыночной ипотеке от застройщиков, сообщили РИАМО в компании Level Group.

Одновременно количество неипотечных сделок сократилось на 5% по сравнению с сентябрем 2024 года. Несмотря на снижение, интерес к покупкам без привлечения кредитов остается стабильным. Доля неипотечных сделок по итогам сентября существенная и превышает 40%, а накопленное количество неипотечных сделок с начала года более чем на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года. Общий спрос в квадратных метрах в сентябре увеличился на 1% к аналогичному периоду прошлого года и сразу на 9% – к августу. Наибольший прирост сделок зафиксирован именно в бизнес-классе: +19% к сентябрю прошлого года и +18% к августу. В комфорт-классе также отмечен рост на +7% год к году, при этом по итогам сентября спрос остался без изменений относительно августа. За 9 месяцев снижение в метрах в обоих классах на уровне 7%-9%. Это может быть связано с переходом покупателей в более компактные форматы — как антикризисный способ сохранить бюджет при сохранении качества.

Средняя площадь сделки по рынку незначительно снизилась — на 1% во всех классах. В бизнес-сегменте снижение составило более ощутимые — 4%, до 55,6 м², что также подтверждает тенденцию к выбору более компактного метража в условиях высоких ставок.

«Мы видим восстановление активности на фоне снижения ключевой ставки, особенно в ипотечном сегменте, где сегодня девелоперы предлагают привлекательные программы субсидирования ставок как в рамках семейной ипотеки, так и рыночной, рассчитанной на более широкую аудиторию. Поведение покупателей остается рациональным — они выбирают компактные, но качественные планировки, а рост доли ипотеки говорит о попытке зафиксировать цену», — прокомментировал директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александр Мамохин.