Доля ипотечных сделок в Московском регионе выросла в текущем году

С начала года доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости в Московском регионе выросла на 16% и составила 63% от общего объема, следует из данных аналитиков федерального девелопера DOGMA.

Рынок новостроек демонстрирует уверенность, несмотря на макроэкономические вызовы, считают эксперты.

«Увеличение доли ипотеки говорит о том, что банки и застройщики нашли баланс между ставками и программами лояльности. Так DOGMA предлагает собственную ипотечную программу „Догматека“, которая дает возможность закрепить ставку 4% на весь срок кредитования на новостройки компании в Московской области», — прокомментировала коммерческий директор DOGMA Жанна Белянкина.

Объемы строительства и экспонирования в регионе остаются стабильными на протяжении последних двух лет, демонстрируя баланс спроса и предложения. Так, в июне на рынке было представлено 5,8 млн кв. м жилья, а общий объем строительства превысил 26 млн кв. м.

Наибольшим спросом среди покупателей пользуются квартиры площадью 30-40 кв. м., на втором месте — лоты до 30 кв. м.

Популярность компактных квартир подтверждает тренд на более доступное жилье в условиях высокой стоимости квадратного метра, отмечают аналитики компании. На сегодняшний день цена за «квадрат» в регионе составляет порядка 476 тыс. руб.

Особенно активно здесь развиваются локации с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой.

«Современный девелопмент — это не просто строительство домов, а создание полноценной экосистемы для жизни. Так, в наших проектах в Московской области EVO и „Публицист“, мы комплексно подходим к развитию территорий: от транспортной логистики и социальных объектов до прогулочных и пешеходных зон. Это позволяет нам предлагать рынку не просто квадратные метры, но готовую среду, где комфортно жить, работать и отдыхать», — резюмировала Белянкина.