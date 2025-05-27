Доля альтернативных сделок с «вторичкой» в Москве стала рекордной

В Москве доля альтернативных сделок с «вторичкой» выросла до 70%

Доля альтернативных сделок по купле-продаже жилья на вторичном рынке с января по апрель 2025 года дошла до рекордного уровня. В Москве и в целом по РФ этот показатель суммарно увеличился год к году до 70% и до 85% соответственно, сообщает « Коммерсант ».

Альтернативные сделки пользовались популярностью в середине 2000-х годов. Тогда ипотека была недоступна.

После того, как отменили льготную ипотеку, а также установили высокие ставки, такая схема продажи жилья снова обрела актуальность.

В январе-апреле доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья в Москве и области увеличилась на 30% год к году. Она достигла показателя 70%. Значение стало самым большим за последние пять лет.

Альтернативная схема продажи квартиры — это когда собственник выставляет свою квартиру на продажу и параллельно с этим сразу же покупает другое жилье.