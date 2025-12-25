Долина попросила разрешить еще несколько месяцев пожить в квартире в Хамовниках

Певица Лариса Долина просила дать ей разрешение пожить еще несколько месяцев в квартире в московских Хамовниках, которую у нее приобрела Полина Лурье. Артистка отметила, что не успевает собрать вещи, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — отметила юрист.

Летом прошлого года певица сказала, что ее обманули мошенники, которые также заставили продать жилье в Москве. Артистку обрабатывали четыре месяца и просили отправить средства на «безопасные счета», а деньги от продажи недвижимости — отдать курьеру. Суммарно женщину могли обмануть на 317 млн рублей.

Мошенников задержали. В конце ноября Анжелу Ц., Андрея О., Артура К. и Дмитрия Л. посадили в колонию на срок от четырех до семи лет. Параллельно с этим, Долина оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. Лурье, которая приобрела элитную квартиру, осталась без денег и жилья.

Мосгорсуд и Второй кассационный суд посчитали решение законным. Тогда Лурье пошла в Верховный суд. Он отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье.

Долину, жившую в квартире пока шли разбирательства, заставили покинуть жилье. Если артистка не согласится сделать это сама, вопрос могут решить принудительно.

