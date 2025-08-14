Доходы от приватизации имущества Подмосковья составили 620 млн руб с начала года

В Московской области в рамках прогнозного плана приватизации за семь месяцев реализованы 22 имущественных комплекса, находящихся в областной собственности, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«С начала года в результате реализации прогнозного плана приватизации областного имущества на торгах и аукционах переданы новым правообладателям 22 имущественных комплекса. Это свыше 140 объектов капитального строительства и земельных участков под ними, которые будут использоваться новыми правообладателями для создания туристических, культурных, социальных или бизнес-объектов. Доходы от приватизации имущества Подмосковья с начала года составили более 620 млн рублей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

С начала года удалось найти новых правообладателей таким крупным комплексам, как детский лагерь в с. Карпово городского округа Воскресенск, ДОЛ «Спутник» в д. Голубое и база отдыха «Алмаз» в д. Шишовка городского округа Солнечногорск, детские оздоровительные лагеря «Юность» в д. Николаевка и «Салют» в д. Заовражье, а также бывший реабилитационный центр «Русь» в д. Акатово городского округа Клин. Это комплексы, состоящие из 10-20 объектов, в числе которых крупные земельные участки. Данные территории восстановят и сделают туристическими объектами или найдут им другое социальное применение.

С информацией о планируемых к выставлению на торги объектах, а также имуществе, находящемся на торгах, можно ознакомиться на Инвестиционном портале Московской области и на сайте Минмособлимущества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.