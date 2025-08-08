Доходы от платы за изменение ВРИ земель в Подмосковье превысили 1,4 млрд руб

На территории Московской области с начала года 3 309 собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала года ведомством направлено 4 838 положительных решений по изменению ВРИ на сумму более 3,7 млрд рублей. На сегодняшний день в бюджет региона поступило более 1,4 млрд рублей, что почти на 300 млн больше, чем в прошлом году за аналогичный период», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Чтобы поменять основной ВРИ земельного участка, необходимо уточнить, приняты ли правила землепользования и застройки (ПЗЗ) уполномоченным органом в населенном пункте, где расположен земельный участок.

Если ПЗЗ утверждены, собственник земельного участка может самостоятельно выбрать требуемый ему ВРИ из перечня основных ВРИ, содержащихся в правилах землепользования и застройки, и внести соответствующие изменения в сведения ЕГРН. Для этого собственнику необходимо обратиться в Росреестр. Подать заявление можно в любом удобном офисе МФЦ Московской области.

Изменение ВРИ собственником земельного участка осуществляется бесплатно. Однако законодательством предусмотрено исключение в виде необходимости вносить плату за изменение ВРИ на другой вид, допускающий различные виды жилой застройки.

Обращаем внимание, сумму можно узнать заранее, с помощью сервиса предварительного расчета до подачи документов в Росреестр и внесения соответствующих изменений в ЕГРН. Для этого нужно воспользоваться услугой «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области», которая доступна на портале РПГУ.

Сведения о виде разрешенного использования земельного участка содержатся в ЕГРН, что является дополнительной характеристикой участка.

Уточнить ВРИ можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости. Это можно сделать:

на сайте rosreestr.gov.ru

в офисах МФЦ

на портале uslugi.mosreg.ru

на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра»

воспользоваться порталом пространственных данных «Национальная система пространственных данных» nspd.gov.ru (для этого необходимо знать адрес участка или его кадастровый номер).

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.