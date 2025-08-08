Доходы от платы за изменение ВРИ земель в Подмосковье превысили 1,4 млрд руб
Фото - © Минимущества МО
На территории Московской области с начала года 3 309 собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«С начала года ведомством направлено 4 838 положительных решений по изменению ВРИ на сумму более 3,7 млрд рублей. На сегодняшний день в бюджет региона поступило более 1,4 млрд рублей, что почти на 300 млн больше, чем в прошлом году за аналогичный период», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Чтобы поменять основной ВРИ земельного участка, необходимо уточнить, приняты ли правила землепользования и застройки (ПЗЗ) уполномоченным органом в населенном пункте, где расположен земельный участок.
Если ПЗЗ утверждены, собственник земельного участка может самостоятельно выбрать требуемый ему ВРИ из перечня основных ВРИ, содержащихся в правилах землепользования и застройки, и внести соответствующие изменения в сведения ЕГРН. Для этого собственнику необходимо обратиться в Росреестр. Подать заявление можно в любом удобном офисе МФЦ Московской области.
Изменение ВРИ собственником земельного участка осуществляется бесплатно. Однако законодательством предусмотрено исключение в виде необходимости вносить плату за изменение ВРИ на другой вид, допускающий различные виды жилой застройки.
Обращаем внимание, сумму можно узнать заранее, с помощью сервиса предварительного расчета до подачи документов в Росреестр и внесения соответствующих изменений в ЕГРН. Для этого нужно воспользоваться услугой «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области», которая доступна на портале РПГУ.
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка содержатся в ЕГРН, что является дополнительной характеристикой участка.
Уточнить ВРИ можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости. Это можно сделать:
- на сайте rosreestr.gov.ru
- в офисах МФЦ
- на портале uslugi.mosreg.ru
- на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра»
- воспользоваться порталом пространственных данных «Национальная система пространственных данных» nspd.gov.ru (для этого необходимо знать адрес участка или его кадастровый номер).
Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.
«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.