Девять молодых семей Красногорска получили жилищные сертификаты в 2026 году

В Красногорске девяти молодым семьям вручили жилищные сертификаты по программе «Молодая семья». Документы дают право на получение социальной выплаты для покупки жилья или строительства дома в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрации Красногорска состоялась церемония вручения жилищных сертификатов девяти молодым семьям. Свидетельства выдали в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище». В мероприятии приняли участие заместитель главы округа Евгений Елизаров и депутат совета депутатов Артур Бадретдинов.

В 2025 году сертификаты получили шесть семей, а в 2026 планируется выдать уже 11 свидетельств. Сертификаты предоставляют право на социальную выплату для покупки квартиры или строительства индивидуального дома в Московской области. Размер выплаты зависит от состава семьи и составляет от 2,45 до 7,36 млн рублей. Средства поступают на банковский счет, открытый в выбранном государственным заказчиком банке.

Семья Александра и Кристины Лосевых, воспитывающая пятерых дочерей, рассказала, что давно мечтала о собственной квартире и уже нашла подходящий вариант. Получатели отметили важность муниципальной поддержки и призвали другие молодые семьи не бояться заводить детей.

Свидетельство действительно семь месяцев. За это время семья должна оформить покупку жилья или заключить договор строительного подряда в Подмосковье. Выплату можно использовать для первоначального взноса по ипотеке или жилищному займу.

Участниками программы могут стать молодые семьи, где каждому супругу не более 35 лет, а также неполные семьи с одним молодым родителем. Необходимо быть признанным нуждающимся в жилье, иметь доходы для покрытия части стоимости квартиры и регистрацию в муниципалитете не менее пяти лет.

Власти Красногорска планируют расширять поддержку молодых семей и увеличивать число получателей сертификатов в будущем.

