Девелоперы ввели 2,9 млн кв м жилья в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году застройщики ввели в Московской области 2,9 млн квадратных метров жилья, из них 2,6 млн — по договорам долевого участия. Больше всего жилья построили в округах у МКАД, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

По данным ведомства, наибольший объем ввода зафиксирован в Ленинском округе — 412 тыс. кв. м. Далее следуют Мытищи — 329 тыс. кв. м, Красногорск — 299 тыс. кв. м, Балашиха — 267 тыс. кв. м и Одинцовский округ — 223 тыс. кв. м. Все эти территории расположены вблизи МКАД.

Среди застройщиков, работающих по договорам долевого участия, лидером стала ГК «Самолет» с показателем 585 тыс. кв. м. В пятерку также вошли ГК «ПИК» — 404 тыс. кв. м, ГК «Гранель» — 250 тыс. кв. м, ГК «ФСК» — 232 тыс. кв. м и ГК Sminex — 142 тыс. кв. м.

В настоящее время наибольшие объемы строительства в регионе ведут ГК «Самолет», ГК «ФСК», ГК «ПИК», ГК «Гранель» и ГК Dogma. Всего в Московской области работают 151 застройщик. Главгосстройнадзор контролирует строительство объектов с привлечением средств дольщиков и соблюдение требований федерального закона № 214-ФЗ.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.