сегодня в 16:07

Детскую поликлинику достроят в Чехове к концу года

Строительная готовность детской поликлиники в округе Чехов достигла 65% — фиксируют инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья. Новый объект здравоохранения строят на улице Мира в рамках госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» по нацпроекту «Активная и продолжительная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 8,5 тыс. квадратных метров откроют педиатрическое отделение, стоматологическое отделение с кабинетом рентгенодиагностики, кабинеты функциональной диагностики, кабинеты массажа, залы для лечебной физкультуры и приемные физиотерапевтов и психологов.

Учреждение укомплектуют современным оборудованием, включая три рентгеновских аппарата — он уже закуплены.

Поликлинику строят под надзором Главгосстройнадзора региона, инспекторы которого проводят все необходимые проверки. При необходимости — привлекают экспертов подведомственной строительной лаборатории ГБУ «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ».

На данный момент на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, строители завершают устройство навесного вентилируемого фасада и ведут благоустройство. Сразу по завершении отделочных работ в корпусе начнется монтаж оборудования.

Завершить строительство поликлиники планируют к концу этого года, а открыть объект для посещений — в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.