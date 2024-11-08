Детский сад в Наро-Фоминском округе возобновил работу после капремонта

В пятницу в поселке Селятино Наро-Фоминского округа состоялось долгожданное открытие детского сада после капремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Капремонт в садике выполнен комплексно: демонтаж старых конструкций, замена всех инженерных сетей, возведение новых перегородок, укладка полов, устройство потолков и другие строительные работы, отделка фасада здания, установка дверей и окон, а также других элементов интерьера. Работы проводились в рамках государственной программы «Образование Подмосковья».

Здание, основанное в 1972 году, теперь готово принять 280 маленьких жителей поселка. В обновленном детском саду функционируют 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет. На протяжении 2 лет детский сад является участником регионального проекта «Предшкола — стандарт детского сада».

На торжественном мероприятии присутствовали представители окружной администрации, родители и малыши, которые не скрывали радости от новизны и комфорта обновленного сада.

Право перерезать ленточку было предоставлено замглавы Наро-Фоминского городского округа Светлане Малыхиной, директору Селятинской средней школы Ольге Савостиковой и воспитанникам детского сада.

В рамках открытия прошла концертная программа, где дети пели, танцевали и радовали всех присутствующих своими талантами. Звучали поздравления, и атмосфера была наполнена смехом и счастьем.

«В обновленном учреждении созданы все условия для комфортного пребывания детей. Я уверена, что детский сад станет уютным местом для наших детей, где они смогут учиться, развиваться и весело проводить время!» — отметила Светлана Малыхина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.