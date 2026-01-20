Детский сад № 44 в Солнечногорском округе откроется после капремонта в феврале

В деревне Радумля Солнечногорского округа завершен капитальный ремонт зданий детского сада № 44, учреждение готовится к открытию в начале февраля, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт детского сада № 44 в деревне Радумля проведен в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета.

Здания детского сада, построенные в 1950 году, имеют общую площадь более 2,8 тыс. кв. м. В ходе работ были обновлены кровля и фасады, заменены инженерные сети, окна, двери и сантехническое оборудование. Также благоустроена прилегающая территория, в учреждение поступила новая мебель и оборудование.

В настоящее время в обновленном детском саду продолжаются пусконаладочные работы по запуску бассейна. После завершения наладки системы водоподготовки и увеличения электрической мощности бассейн начнет принимать детей.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.