Детский сад № 17 в Балашихе открыли после капитального ремонта

Воспитанники дошкольного отделения № 17 вернулись в обновленное здание после капитального ремонта. Детский сад на улице Маяковского, 6, в мкр Железнодорожный Балашихи относится к школе № 7 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках капремонта в учреждении полностью обновлены оборудование и мебель, установлены современные пожарные системы, проведено благоустройство прилегающей территории, обновлены детские площадки.

«Мы ежегодно включаем наши объекты образования в программу капитального ремонта. В этом году в рамках программы был отремонтирован детский сад № 17. Здесь были выполнены работы по капитальному ремонту здания и заменены инженерные коммуникации. Родители, когда мы начали работы, переживали за уличное пространство и обращались к нам с просьбой озеленения территории. Мы учли это пожелание, и рабочие сделали действительно хороший современный детский сад с большим количеством прогулочных зон», — сказал Сергей Юров.

Площадь здания образовательного учреждения составляет 4 тыс. кв. м и рассчитана на 320 мест.

Работы были выполнены в рамках президентской программы капитального ремонта объектов образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.