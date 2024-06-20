Детский сад на улице Борисова в Лобне готов на 40%

Первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев проверил ход строительства детского сада на ул. Борисова, 22. Стройка была заморожена в 2017 году. Сейчас объект внесен в государственную программу, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На данный момент строительная готовность объекта составляет более 40%.

«На площадке 45 рабочих и 2 единицы техники. Ведется монтаж инженерных сетей, отделка помещений, кровельные работы. Строители приступили к фасадным работам и благоустройству территории. 2024 год обещает быть насыщенным на развитие социальной инфраструктуры нашего любимого города, ведь уже к сентябрю откроют свои двери инженерно-технический лицей «Авиатика» и два новых детских сада», — отметил Владимир Анатольевич в своем телеграм-канале.

В детском саду смогут заниматься 100 детей. В нем разместятся пять групп по возрастам, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок и помещения охраны. Окончание строительства планируется в конце августа текущего года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.