Детский сад на 510 мест в Подмосковье готовится к открытию

В поселке Нагорное в ЖК «Датский квартал» городского округа Мытищи Московской области готовится к открытию большой современный детский сад для 510 малышей. Здание площадью более 7 тыс. квадратных метров заработает в начале сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Это первый детский сад в новом жилом комплексе, долгожданный для жителей округа. В трехэтажном здании разместились групповые помещения для дошкольников с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок полного цикла, блок медицинских помещений, кабинеты логопеда и психолога. Также для малышей предусмотрены площадки для спортивных и групповых занятий. На прилегающей территории установлены песочницы, качели, детские игровые комплексы и теневые навесы, высажены деревья и кустарники, обустроены проезды и тротуары.

Детский сад рассчитан на 20 групп для детей от 1,5 до 7 лет.

В здании смонтированы системы «Безопасного региона», контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организован пост охраны. Также рядом со входом разместилось место, где можно оставить коляски и санки.

В детском саду созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.