Детский сад на 360 мест ввели в эксплуатацию в «Пригороде Лесное» Ленинского округа

В Ленинском городском округе достроили детский сад на 360 мест в ЖК «Пригород Лесное». Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области. Пятое дошкольное учреждение в этом микрорайоне проверил глава муниципалитета Станислав Каторов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Этот детский сад планировали открыть только в 2025 году. Но в связи с тем, что объект очень важен для жителей новых многоквартирных домов, которые уже заселяются, мы попросили застройщика ускориться, чтобы дети могли пойти в сад рядом с домом уже в сентябре 2024 года. На сегодняшний день сформирован список из 270 ребят, кто уже получил направления в этот садик. Уверен, что в ближайший месяц учреждение будет полностью укомплектовано», — сказал глава Ленинского округа.

Детский сад построен в соответствии с действующими стандартами, с использованием качественных материалов и современных проектных решений. Это уже пятое дошкольное учреждение в «Пригороде Лесное». Предыдущие четыре имеют такую же проектную вместимость.

«Микрорайон быстро развивается, заселяется людьми. Важно, чтобы социальная инфраструктура также не отставала, а появлялась опережающими темпами. В следующем году откроем третью школу на 1100 мест, сейчас она готова уже на 75%. Также в 2025 году запустим большую поликлинику для взрослых и детей на 1000 посещений в смену», — рассказал Станислав Каторов.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года в Ленинском округе достроят 6 школ и 6 детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.