Детский сад на 300 мест построят в ЖК «Новоград Монино» в Щелкове

Детский сад для 300 воспитанников построят на территории ЖК «Новоград Монино» городского округа Щелково. Выдано соответствующее разрешение, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад общей площадью 4,3 тыс. кв. метров включает 14 групповых, включая группы раннего возраста. В здании оборудуют физкультурные и музыкальные залы, медицинские и процедурные кабинеты, игровые зоны, а также кабинеты психолога и логопеда.

Концепция ЖК «Новоград Монино» предполагает строительство двух новых районов среднеэтажной застройки с объектами социальной инфраструктуры на территории в 79 га.

На первом этапе в ЖК планируется строительство Северного района — это 19 семиэтажных домов на 3 279 квартир. На втором, в Южном районе, построят еще 25 домов высотой в семь этажей на 3 949 квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.