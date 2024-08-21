Детский сад на 250 мест в Балашихе готовится к открытию

В микрорайоне Центр-2 городского округа Балашиха завершено строительство детского сада на 250 мест, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Новый детский сад построен с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

Здание детского сада рассчитано на пребывание 250 малышей от 1,5 до 7 лет. Его общая площадь более 3,5 тысяч квадратных метров.

В каждой группе предусмотрена своя ячейка со спальней, буфетом и игровой. В здании разместятся физкультурный и музыкальный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет. На территории предусмотрены площадки для спортивных и групповых занятий и ландшафтное озеленение. Игровые площадки оборудованы теневыми навесами и малыми архитектурными формами для детей разных возрастных групп.

Открытие детского сада планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.