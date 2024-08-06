Детсад в подмосковном ЖК «Ильинские луга» достроен на 50%

Дошкольное учреждение строят для малышей из ЖК «Ильинские луга». Возводить детсад начали в июне 2023 года, а завершить строительство планируют в июне 2025 года. На сегодняшний день инспекторы фиксируют 52% строительной готовности объекта: работы по устройству конструкций надземной части выполнены на 95%. Рабочие осуществляют монтаж наружных сетей и устройство внутренних инженерных систем, начали устройство фасадов здания.

В трехэтажном здании площадью 4,3 тыс. квадратных метров предусмотрено 12 групповых ячеек, рассчитанных на 25 человек. При этом для детей раннего возраста предусмотрены группы на 15 и 20 воспитанников.

В детском саду предусмотрен пищеблок полного цикла, который расположится на первом этаже, многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с детьми, музыкальный зал, а также помещения для развивающих занятий и универсальное кружковое помещение.

В жилом квартале уже построен и работает еще один детский сад, рассчитанный на 350 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.