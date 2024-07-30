Детсад на 350 мест откроется в подмосковном ЖК «Измайловский лес» к 1 сентября

К началу учебного года откроется детский сад на 350 мест в ЖК «Измайловский лес» городского округа Балашиха. Строительная готовность объекта составляет 97%. Девелопер проекта возводит дошкольное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На площадке завершается благоустройство территории и пусконаладочные работы по инженерным системам. Высокая стадия завершения фасадных и отделочных работ.

В трехэтажном здании смогут разместиться 15 групп. В каждой из них предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты. В здании оборудуют физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, а также медицинский блок и пищеблок с полным циклом приготовления пищи. На территории дошкольного учреждения расположены детские групповые и спортивные площадки, а также общая прогулочная зона и площадки для хозяйственных нужд.

В проекте ЖК «Измайловский лес» 13 домов, 12 из которых заселены. На территории работают два многоуровневых паркинга, третий в процессе строительства. Помимо этого в проекте три детских сада, два из которых уже открылись. Работают школа и поликлиника. На первых этажах жилых корпусов — магазины, кафе и другие полезные сервисы. Рядом с каждым домом расположены уютные дворы-парки с местами для отдыха, детскими и спортивными площадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.