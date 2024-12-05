Детсад для 200 малышей в ЖК «Сколковский» Одинцова поставили на кадастровый учет

Детский сад для 200 малышей поставлен на кадастровый учет. Соцобъект расположен на территории жилого комплекса «Сколковский» Одинцовского городского округа. Оперативная постановка на кадастровый учет стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Детский сад площадью 3,6 тыс. кв. метров стал вторым по счету образовательным объектом для малышей на территории ЖК. Здание имеет прямоугольную форму. Архитектурную выразительность удалось создать за счет колористических решений вентилируемого фасада и динамики ритма окон.

Планировочная структура детского сада учитывает все современные тенденции проектирования образовательных учреждений. Пространство здания имеет строгое деление на функциональные зоны и блоки. В здании предусмотрены спортивный и музыкальный залы, компьютерный кабинет, медицинский блок, кладовые, гладильная и постирочная.

ЖК «Сколковский» — проект комфорт-класса от ГК ФСК в Одинцовском городском округе. Строительство комплекса началась в 2014 году. Последний дом девелопер сдал в эксплуатацию в 2021 году. За 7 лет возведено 13 корпусов на 7 604 квартиры, муниципальная школа для 1 350 учеников, детский сад для 200 воспитанников, наземный, подземные и гостевой паркинги. Также была благоустроена территория вокруг домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.