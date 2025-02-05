Десять педагогов Солнечногорска получили «Соципотеку» в 2024 году

В городском округе Солнечногорск 10 педагогов воспользовались программой «Социальная ипотека» в 2024 году. Она позволяет правительству Подмосковья полностью оплатить стоимость квартиры, а участнику выплачивать только проценты по кредиту, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году прием заявок уже стартовал. Их можно отправить до 31 марта через региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru или по электронной почте soc-ipoteka@kuro-mo.ru.

Программа доступна учителям начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и ИКТ в возрасте до 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Стаж педагогической работы в России должен быть не менее пяти лет.

Кроме того, молодые учителя в возрасте до 35 лет, работающие в образовательных организациях и имеющие педагогический стаж в Московской области не менее трех лет, также могут претендовать на участие в программе независимо от специальности.

«Социальная ипотека — это огромное подспорье для специалистов, нуждающихся в собственном жилье. Программа помогает обзавестись жилплощадью с минимальными затратами. Улучшение условий проживания для педагогов — это не только шаг к повышению качества образования детей, но и уверенность, что профессионалы останутся в наших образовательных учреждениях надолго», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Важные условия программы:

наличие первой, высшей квалификационной категории или учёной степени;

отсутствие собственного жилья или наличие жилья менее учетной нормы;

есть возможность получить ипотечный кредит;

заключен трудовой договор на 10 лет с образовательной организацией в регионе.

Подробные условия участия, перечень предоставляемых документов можно узнать на сайте министерства образования Московской области.

Программа соципотеки для педагогических работников действует по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2016 года.

Также в Московской области есть и другие меры соцподдержки педагогов: компенсация аренды жилья, пособие для молодых специалистов, надбавка за классное руководство и прочие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.