Депутаты Подмосковья провели около 39 тыс проверок строящихся соцобъектов в 2025 г

Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в текущем году подмосковные депутаты организовали более 39 тыс. проверок строительства и капитального ремонта социальных объектов.

«Муниципальными депутатами проведено свыше 39 тысяч мероприятий по контролю за строительством социальных объектов. Это школы, детские сады, объекты спорта и культуры, а также здравоохранения. Все они вошли в качестве наказов в народную программу партии», — сказал Брынцалов, выступая на региональном форуме муниципальных депутатов.

Он добавил, что такие выездные проверки проводятся с участием жителей и подрядчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.