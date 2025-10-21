Депутаты оценили ход ремонта в инфекционном корпусе клинической больницы Ступина

Ступинские парламентарии в рамках депутатского контроля проверили проведение капитального ремонта в инфекционном корпусе ступинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутат Мособлдумы, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев совместно с председателем окружного Совета депутатов, руководителем фракции «Единая Россия» Александром Сухачевым, представителями местного Совета депутатов и Общественной палаты округа с инспекционной проверкой посетил инфекционный корпус больницы в городе Ступино.

«Ремонт начался в 2022 году. С августа на объекте работает новый подрядчик. ООО «Воздвижение» пришлось решать проблемы с затопленным подвальным помещением: специалисты установили влагостойкий гипсокартон на металлокаркасе. Из-за высокого уровня грунтовых вод смонтировали дренажную систему с колодцами и автоматическими насосами, которые будут откачивать воду из здания. Продолжу с коллегами мониторить качество и сроки проведения капремонта», — отметил Андрей Голубев.

Ежедневно на объекте трудится от 29 до 40 специалистов в зависимости от вида выполняемых работ.

«В августе сменился подрядчик — компания ООО «Воздвижение». Теперь видно, что есть люди, техника, работа идет полным ходом. Сегодня впервые смогли посетить подвал — ранее туда невозможно было зайти из-за подтопления помещения. Новый подрядчик устранил все недочеты, завершает работы на третьем этаже корпуса. Надеемся, капитальный ремонт окончится в начале следующего года. Мы продолжим контролировать выполнение работ», — отметил Александр Сухачев.

По словам спикера, на объекте завершен ремонт фасада и кровли. Рабочие выполняют работы по монтажу электрики, сантехники, вентиляции, укладке керамогранита и установке специализированных HPL-панелей, используемых для обшивки стен в медучреждениях.

По информации представителя подрядной организации ООО «Воздвижение» Александра Мамсурова, по всем направлениям работы ведутся по скорректированному графику, отставания от плана нет.

В муниципалитете капитально ремонтируются инфекционный корпус в городе Ступино, поликлиники в поселках Малино и Михнево. Выполнение работ находится на депутатском и общественном контроле.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.